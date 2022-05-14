Армия Турции нанесла тяжелый удар по террористам в Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали 52 террористов YPG (сирийское крыло РПК - ред.) к востоку и западу от реки Евфрат на севере Сирии. Об этом в пятницу, 13 мая сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Удары по 60 объектам террористов нанесены в ответ на обстрел приграничного района Каркамыш и погранпоста Кепрюбаты, в результате чего погиб военнослужащий, получили ранения трое военных и одна женщина.
По данным ведомства, боевики вначале обстреляли населенный пункт, после чего нанесли удар по погранзаставе.
В ответ были задействованы САУ "Шторм" и ударные беспилотники.
Удары по террористам в регионе продолжаются.
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