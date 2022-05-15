Баскетбольный тренер спас жизнь подавившемуся подростку

Джоэл Хьюзер, который работает тренером по баскетболу в школе "Papillion La Vista" (Небраска, США), готов не только обучать подростков спортивным приёмам, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Мужчина доказал, что в случае необходимости он может спасти жизнь юных подопечных. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают, как Джоэл, дежуривший в школьной столовой и работавший в тот момент на ноутбуке, заметил случившееся несчастье - один из школьников подавился.