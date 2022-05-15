В Лос-Анджелесе неизвестный открыл огонь по посетителям рынка

В Лос-Анджелесе неизвестный открыл огонь по посетителям Центрального рынка, расположенного поблизости от трущоб Скид Роу.

Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что один человек был ранен, остальные посетители оказались заперты на территории торгового центра. На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила рынок.