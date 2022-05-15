Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение

Устроившему стрельбу в супермаркете американского города Буффало предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Об этом на пресс-конференции заявил окружной прокурор Джон Флинн, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечет за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что стрельба в США, где погибли 10 человек, могла произойти на почве расизма. Об этом на пресс-конференции сообщил один из чиновников города Буффало.

До этого сообщалось, что число погибших в американском городе Буффало, где неизвестный в камуфляже открыл стрельбу в супермаркете, выросло до десяти. Еще трое ранены, состояние двух из них оценивается как критическое.

По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый вошел в супермаркет около 14:30 (23:30 по бакинскому времени) и открыл огонь из винтовки. Полиция, прибывшая на вызов, задержала его. Данные о личности подозреваемого и мотивы его поступка пока не известны.