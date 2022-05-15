https://news.day.az/world/1461926.html Португалия арестовала недвижимость Абрамовича на €10 млн
Португалия арестовала недвижимость Абрамовича на €10 млн
Власти Португалии заморозили имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью €10 млн. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Publico.
По данным издания, речь идет о доме предпринимателя в Кинта-ду-Лаго в Алгарве на юге страны. Как пишет Publico, в феврале компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестхолдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом гражданину Великобритании, однако банк Caixa Geral de Depositos сообщил о попытке продажи в полицию.
Недвижимость была заморожена с 25 марта по требованию португальского МИДа.
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