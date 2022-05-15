В КНДР число смертей от COVID-19 достигло 42

Власти КНДР за прошедшие сутки зафиксировали 15 летальных исходов от коронавируса, число умерших достигло 42. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

Ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Yonhap отмечает, что с вечера пятницы до 18:00 по местному времени в субботу медики выявили 296 180 граждан с симптомами лихорадки. Общее число таких пациентов с конца апреля составило 820 620, из них 324 тыс. еще получают лечение, а 496 тыс. поправились.

Как пишет Yonhap со ссылкой на специалистов, власти КНДР, предположительно, называют инфицированных коронавирусом "заболевшими лихорадкой" из-за нехватки оборудования для тестирования и выявления COVID-19.