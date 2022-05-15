Финляндия решила вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"15 мая президент республики и министерский комитет по внешней политике и безопасности завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Отчет будет представлен в парламент после его одобрения на пленарном заседании правительства", - говорится в пресс-релизе на сайте финского правительства.

На встрече президент и комитет договорились, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.

На совместной пресс-конференции Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили, что в данном вопросе была продемонстрирована сила демократии.