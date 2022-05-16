Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ

В понедельник, 16 мая, белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Встреча приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, а также к 20-летию создания организации.

Как сказано на сайте белорусского лидера, помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам обстановки в регионе и мире, а также обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Также у Лукашенко запланированы двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Запланировано обсудить вопросы развития кооперации и совместной работы над импортозамещением.