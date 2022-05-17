Чавушоглу провел переговоры с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после того, как ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей беседы.

Эрдоган, выступая в понедельник в Анкаре отметил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. По его словам, Североатлантический альянс станет "сосредоточением террористов", если Турция согласится на вступление в него Финляндии и Швеции. Другой причиной, почему Анкара не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также рекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.

Ранее турецкий телеканал TRT сообщил, что Финляндия и Швеция, вступление которых в НАТО на данном этапе не поддерживает Турция, отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в республике террористическими. Турецкие власти просили выдать "террористов РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и ФЕТО ("террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС)". Однако Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в их экстрадиции. Как уточняет TRT, на некоторые из запросов Финляндия и Швеция ответили негативно, а некоторые из них и вовсе оставили без ответа.

Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу ее присоединения к альянсу. 15 мая финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. Правительство Швеции в понедельник также приняло решение о том, что страна подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе.