Мужчина более двух десятилетий хранил дома тело жены

Мужчина из Таиланда 21 год хранил дома тело мертвой жены, пишет Asia One. По словам вдовца, он не мог смириться со смертью супруги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

73-летний Чарн Джанвачакал рассказал, что его жена умерла в 2001 году после продолжительной болезни. Сначала мужчина хотел кремировать тело супруги, но так и не смог этого сделать. 21 год труп хранился в гробу в доме тайца, но в итоге пенсионер решил закончить начатое.

"Я хранил ее тело 21 год, думаю, этого достаточно. Мы никогда не ссорились. Она всегда была очень спокойной, безмятежной и никогда не злилась", - вспоминает Чарн.

Кроме того, он был обеспокоен юридическими последствиями хранения тела в своем доме, поскольку это незаконно в Таиланде.

На кремации Чарн вел себя взволнованно, сообщив собравшимся, что все так же тяжело переживает горечь утраты. Прах его жены хранится в отдельном помещении в доме Джанвачакала.

"Она все еще жива в моих чувствах", - отметил он.