Новозеландский фрегат покинет со скандалом Канаду

Фрегат Королевских ВМС Новой Зеландии Te Mana завершил модернизацию в Канаде с перерасходом бюджета в $140 млн и на три года позже проекта, сообщает Radio New Zealand, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что контракт на модернизацию двух фрегатов был подписан с Lockheed Martin Canada в 2014 году и предполагал, что все работы завершатся в 2017 году, однако проект затянулся на пять лет. Бюджет модернизации составлял "чуть более $500 млн", однако за это время вырос до $700 млн.

Министр обороны Новой Зеландии Ром Марк заявил, что перерасход средств произошел "из-за ошибок руководства проекта в оценке стоимости установки оборудования и задержек с решением вопроса, что усугубило неприемлемую ситуацию".

Еще одной причиной задержки называют COVID-19. Сейчас идет судебное разбирательство между генеральным подрядчиком проекта и субподрядчиками.

Te Mana является одним из двух фрегатов класса Anzac, построенных в конце 1990-х годов для новозеландских ВМС в Австралии. Он имеет водоизмещение 3,6 тыс. тонн и способен развивать скорость в 27 узлов (50 км/ч).

Он оснащен гидролокатором, системой подводной связи, многолучевыми радарами для надводного и воздушного поиска целей, инфракрасными и лазерными датчиками, средствами РЭБ. На вооружении находятся пушки, пулеметы, пусковые установки для зенитных и противокорабельных ракет, торпеды и вертолет.

В 2005 году Te Mana стал первым новозеландским военным кораблем, посетившим российский порт Владивосток.