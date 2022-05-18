Три коровы напали на 64-летнюю женщину

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате нападения крупного рогатого скота в кузбасском городе Мыски, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"На одной из городских улиц три коровы, находившиеся на выпасе без присмотра, напали на 64-летнюю женщину и двух ее внучек 16 и четырех лет. В результате горожанка и девочки получили ушибы. Младшего ребенка госпитализировали. В настоящее время девочка находится под присмотром медиков. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Полицейские установили владелицу домашнего скота. Ею оказалась 58-летняя местная жительница.

Собранные материалы будут направлены на административную комиссию. Женщине грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей.