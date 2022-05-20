Детские смеси в США доставят самолетами Пентагона

Президент Джо Байден объявил, что он применяет Закон об оборонном производстве, чтобы ускорить производство детских молочных смесей американского производства, а также дал указание использовать самолеты Министерства обороны для доставки смесей из-за границы. Об этом сообщило издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я знаю, что родители по всей стране обеспокоены поиском достаточного количества смесей для кормления своих детей. Как отец и дедушка я понимаю, насколько это беспокоит людей", - заявил Байден в своем Twitter.

Дефицит детских смесей в США был вызван закрытием завода Abbott Nutrition в Стерджисе, штат Мичиган. Завод производил, в том числе специальные смеси, используемые при кормлении младенцев, страдающих метаболическими, аллергическими и желудочно-кишечными расстройствами.