Китаец 40 лет пытается поступить в один и тот же университет

В Китае 55-летний Лян Ши в 26-й раз сдает вступительный экзамен в Сычуаньский университет, в котором с детства мечтал учиться. За 40 лет мужчине так и не удалось получить проходной балл, но он не сдается, пишет Next Shark, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

В первый раз Лян не поступил в 1983 году. С тех пор он каждое лето сдавал гаокао, пока в стране не ввели закон, согласно которому это могли делать только холостые люди младше 25 лет.

В 2001 году закон отменили, и мужчина продолжил свои попытки. Он планировал изучать естественные науки, но со временем понял: поступить на гуманитарный факультет проще.

В прошлом году Лян Ши набрал 403 балла из 750 при проходном 521. Этим летом он планирует улучшить свой результат. "Мне только что исполнилось 55, я все еще молод. У меня пока нет проблем с изучением истории и географии", - заявил вечный абитуриент.

В свободное от сдачи экзаменов время Лян Ши руководит компанией по производству строительных материалов в Чэнду.