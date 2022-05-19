Британский школьник установил мировой рекорд

Британский школьник поймал огромного карпа и установил рекорд среди юных рыболовов, пишет Daily Mail. Вес его добычи составил 43 кг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11-летнему Каллуму Петтиту потребовалось 20 минут, чтобы достать рыбу из воды, а так как вода в озере была довольно мутной, отец и школьник сначала не поняли, насколько карп был большим. Когда улов показался на поверхности, вокруг мальчика собрались другие рыбаки.

"У него было больше шансов выиграть в лотерею, чем поймать настолько крупного карпа", - прокомментировал отец подростка Стюарт.

Как рассказал мужчина, чтобы достать рыбу из воды, ему понадобилась помощь двух взрослых рыбаков. После того как карп был взвешен, оказалось, что он всего на пару килограммов легче самого Каллума.

Мальчик начал ходить на рыбалку с отцом с раннего детства. Его предыдущим самым большим уловом был зеркальный карп, который весил 13 кг.