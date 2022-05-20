Катар на страже редких морских животных

Как Катар помогает сохранить некоторые виды исчезающих морских обитателей? Программа "Катар 365" побывала на месте, чтобы больше узнать об усилиях местных ученых по защите охране дюгоней, китовых акул и ястребиных черепах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Морские луга для морских коров

Катар стал домом для второй по величине популяции дюгоней, или морских коров, в мире. Это морское млекопитающее - в группе риска, без дополнительных усилий ему грозит вымирание (за последние 50 лет численность дюгоней сократилась примерно на 25%). Безопасности животных угрожают морские суда, загрязнение воды, рыболовецкие сети. А еще потенциальный дефицит пищи. В день этой морской корове нужно до 40 кг травы, или два футбольных поля.

Катарские ученые уделяют особое внимание сохранности морских пастбищ. Для этого, говорят специалисты, необходимо обеспечить подводной флоре возможность развиваться без внешнего вмешательства - загрязнений, искусственного света, шума, строительной техники.

Мехсин Аль Яфей отслеживает состояние популяции дюгоней близ катарского побережья. "Они настолько спокойны, миролюбивы, что можно приблизиться к ним и наблюдать с некоторого расстояния. Их характер раскрывается и в отношениях между матерью и малышом. Они укладываются спать вместе, вместе плавают, мать кормит ребенка, когда малыш устал, несет на себе. В этом регионе живут разные подвиды, и нам нужна помощь людей, которые разбираются в морских обитателях - это и старожилы здешние, и, конечно, исследователи.

Нам необходимо информировать общество о том, что дюгони страдают если нарушать их образ жизни. Мы надеемся, что наши дети и внуки смогут видеть этих животных в естественной среде обитания".

Холод для спасения китовых акул

Неуловимая китовая акула - также под угрозой вымирания. Ее называют "нежным гигантом" и легко узнают по плавникам в точечку. Считается, что этот вид возник на земле 60 миллионов лет назад. Катарские ученые заметили, что китовые акулы облюбовали часть побережья их страны. Почему?

Рассказывает ведущий исследователь китовых акул Мохаммед Джайдах: "Мы говорим о явлении в местечке в Аль-Шахин. Летом из-за жары морская вода испаряется и средняя температура в Персидском заливе составляет около 34 градусов. А вот в Аль-Шахине - уникальный микроклимат, средняя температура там - 27 градусов, и это прекрасная среда для инкубации икры".

Ее китовые акулы выбирают для пропитания. Заметив эту привычку животных, команда Джайдаха добилась сокращения присутствия морского транспорта в зоне активности акул.

"Мы выяснили, что указанный район - очень важный для рыб "адрес", это настоящий питомник, место размножения. Здесь активная энергетика, холодная вода важна для залива. Она помогает улучшить микроклимат, иначе море было бы излишне горячим, тогда погибло бы много рыб и животных", - комментирует ученый.

Специалисты ведут регулярные наблюдения за китовыми акулами с 2010 года, сегодня, благодаря программе охраны и улучшенным инструментам мониторинга, они фиксируют удвоение популяции, приходящей за прокормом в местечко Аль-Шахин.

Приют для черепашат

Ястребиные черепахи - один из семи видов морских черепах, и именно он находится сегодня в группе самого высокого риска. В мире, по оценкам специалистов, насчитывается менее 25 тысяч способных выводить потомство самок.

В течение всего сезона гнездования, который длится с апреля по июнь, команды из Центра экологических наук Катарского университета и министерства окружающей среды патрулируют пляж Фувайрит, облюбованный черепахами.

Они следят за количеством вышедших на берег самок, помечают животных, подсчитывают количество гнезд и яиц. В случае непогоды яйца перемещают в защищенный инкубатор.

Марк Чаттинг, исследователь и дайвер, отмечает важность катарских наблюдений для планеты в целом: "Одна черепаха может устроить от двух до пяти гнезд за сезон. Важно наблюдать за животными и с точки зрения изменения климата. Так, температура в гнездах в Катаре сегодня - та, которая через полвека, по прогнозам, установится в Карибском бассейне. Получается, мы уже испытываем ее на себе. Мы не просто бьем зря тревогу, нет мы смотрим, как черепахи приспосабливаются, ведь позднее это может коснуться и других мест".

Если до пандемии черепахи выбирали лишь один пляж, то после затишья, связанного с карантином, они стали появляться еще по семи катарским прибрежным адресам.

Самка ястребиной черепахи откладывает в одном укрытии до 80 яиц. Из 75% успешно вылупятся малыши, которые сразу же отправятся в воду.