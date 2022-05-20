В Швеции заявили о «точке кипения» мира

Стокгольмский институт окружающей среды (SEI) в Швеции в своем исследовании заявил, что мир находится в "точке кипения" из-за климатического кризиса. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Институт совместно с Советом по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам проанализировал состояние планеты и кризисы, с которыми она столкнулась. "Во многих отношениях мир находится в точке кипения - экстремальные температуры в Южной Азии, рост цен на топливо и продукты питания, войны и конфликты", - заявила директор по исследованиям в SEI Оса Перссон.

Отчет опубликовали в преддверии международного совещания "Стокгольм+50" по вопросу будущего планеты, которое пройдет в шведской столице в начале июня. Ученые призвали переосмыслить образ жизни и предложили способы решения климатического кризиса. Они предложили создать форум ООН по вопросам устойчивого образа жизни, а также провести глобальную компанию по воспитанию молодого поколения в вопросах экологии, перейти на растительный рацион питания и заботиться о благополучии животного мира.