Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех представил на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 вертолеты "Ансат" в медицинской и бизнес-версии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с медицинским вертолетом "Ансат" в модифицированном облике, которые поставляются для Национальной службы санитарной авиации (НССА). На вертолет установлена система электронной индикации "стеклянная кабина". Также в натурной экспозиции представлен "Ансат" Aurus - сертифицированная версия вертолета "Ансат" премиум-класса. Первый "Ансат" Aurus уже был использован для обеспечения деловых перелетов на официальных мероприятиях", - сказали в пресс-службе.