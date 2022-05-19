В России обнаружили рекордные залежи нефти

На Ямале геологи обнаружили рекордные залежи нефти: при исследованиях на Средне-Итурском месторождении были получены данные о новом пласте, извлекаемые запасы оценили в один миллион тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ямал-Медиа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После открытия на Среднем Итуре захотел пробурить еще шесть скважин. Генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов допустил, что потенциал месторождении здесь далеко не исчерпан. Он заверил, что ресурсную базу на этом месторождении продолжат наращивать.

Специалистов в ближайшее время решили отправить на дополнительные исследования на Карамовский и Холмогорский активы, где могут находиться перспективные для разработки пласты.