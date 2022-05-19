Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Таджикистане, где правоохранительные органы проводят операцию против преступных групп, и следит за развитием событий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь призывает к сдержанности и предпринять усилия для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжит тесно отслеживать ситуацию".