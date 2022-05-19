https://news.day.az/world/1463349.html Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Таджикистане, где правоохранительные органы проводят операцию против преступных групп, и следит за развитием событий.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь призывает к сдержанности и предпринять усилия для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжит тесно отслеживать ситуацию".
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