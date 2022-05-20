Вооруженный мужчина захватил церковь с прихожанами в Висконсине

Вооруженный огнестрельным оружием преступник несколько часов удерживает церковь с прихожанами в городе Эпплтон в американском штате Висконсин, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как пишет издание Insider, утром 19 мая неизвестный мужчина ворвался в церковь и направил оружие на прихожан, после чего забрался на крышу здания. Он провел там несколько часов. К момент приезда правоохранителей злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух.

Полиция в соцсетях распространила сообщение о том, что в церкви происходит "активный инцидент". Горожан настоятельно призвали избегать данного района. Преступник пока не выдвигал никаких требований. Личность мужчины не раскрывается.

Стражам порядка удалось убедить преступника вступить в переговоры. В церкви, по предварительной информации, находятся несколько десятков человек.

Местный телеканал сообщил, что стрелок все же сдался властям.