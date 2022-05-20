Цена на бензин в США выросла до нового исторического максимума

В четверг средний показатель по стране цены для неэтилированного бензина в США достиг нового максимума в 4,589 доллара за галлон (около 4,55 литра - ред.) по сравнению с 3,043 доллара в это же время в прошлом году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", согласно последним данным, опубликованным Американской автомобильной ассоциацией (AAA), в Калифорнии по-прежнему самые высокие средние цены на бензин в стране - 6,061 доллара за галлон, а в округе Моно самая высокая цена по стране - 7,058 доллара за галлон.

В Калифорнии впервые в истории средняя цена на бензин превысила шесть долларов за галлон. Между тем, Джорджия, Канзас и Оклахома, последние три штата, в которых средние цены были ниже 4 долларов за галлон, преодолели данный порог во вторник.