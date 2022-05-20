https://news.day.az/world/1463372.html В Москве загорелась машина, внутри которой спал ее владелец - ВИДЕО
В Москве загорелась машина, внутри которой спал ее владелец - ВИДЕО
Утром на юге Москвы сгорела иномарка. Кадры с места появились утром 20 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Opel вспыхнул в Чечерском проезде. Владелец иномарки во время пожара спал внутри машины.
Сообщается, что автомобиль уже потушили. Владелец машины не пострадал, так как его успели вытащить прохожие. Сейчас выясняется причина возгорания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре