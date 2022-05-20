В Москве загорелась машина, внутри которой спал ее владелец

Утром на юге Москвы сгорела иномарка. Кадры с места появились утром 20 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Opel вспыхнул в Чечерском проезде. Владелец иномарки во время пожара спал внутри машины.

Сообщается, что автомобиль уже потушили. Владелец машины не пострадал, так как его успели вытащить прохожие. Сейчас выясняется причина возгорания.