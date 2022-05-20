Арестован сын экс-главы Генштаба Армении

Сын экс-главы Генштаба Армении Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следкома.

17 мая Хачатуров был задержан на улице Киевян во время акции протеста оппозиции из-за неподчинения законному требованию полиции.

"В ходе следствия поступила информация о том, что Игорь Хачатуров, применивший насилие в отношении сотрудника полиции, во время указанного инцидента находился под воздействием наркотического вещества", - отмечает СК.

В настоящее время следственный орган принял решение о назначении судебно-химической экспертизы. Однако Хачатуров отказался предоставить образцы.

В настоящее время Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 316 УК Армении. Суд удовлетворил ходатайство об его аресте.