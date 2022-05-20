Посол Италии в Армении попал в ДТП

Посол Италии в Армении Альфонсо Ди Ризо попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в итальянском посольстве.

Столкнулись автомобили Mersedes и Audi, в котором находился посол.

В результате столкновения Ди Ризо, сидящий на пассажирском сидении Audi, был доставлен в медцентр.

Пресс-служба полиции Армении в своем сообщении о ДТП не указала личность пострадавшего. В сообщении отмечается лишь, что 57-летний пассажир Audi доставлен в больницу с травмами.