https://news.day.az/world/1463450.html Посол Италии в Армении попал в ДТП
Посол Италии в Армении попал в ДТП
Посол Италии в Армении Альфонсо Ди Ризо попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в итальянском посольстве.
Столкнулись автомобили Mersedes и Audi, в котором находился посол.
В результате столкновения Ди Ризо, сидящий на пассажирском сидении Audi, был доставлен в медцентр.
Пресс-служба полиции Армении в своем сообщении о ДТП не указала личность пострадавшего. В сообщении отмечается лишь, что 57-летний пассажир Audi доставлен в больницу с травмами.
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