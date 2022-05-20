США заказали миллионы доз вакцины от оспы обезьян

США заказали у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic миллионы доз вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Решение было принято после случая заражения мужчины в штате Массачусетс. Федеральное правительство заключило соглашение о покупке вакцины Jynneos на сумму 119 миллионов долларов. В общей сложности правительство планирует закупить у фирмы 13 миллионов вакцин на сумму 299 миллионов долларов.

Компания заявила, что первоначальные поставки вакцины Jynneos не будут осуществлены до 2023 года, отметив, что все 13 миллионов доз, как ожидается, будут готовы где-то между 2024 и 2025 годами.