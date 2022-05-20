https://news.day.az/world/1463489.html Угольный ураган в российском городе показали на видео
Угольный ураган в российском городе показали на видео
Мощная буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых ценртов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием. Некоторые утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.
В то же время в остальных частях Кузбасса ничего особенного не происходило: только дождь и молнии.
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