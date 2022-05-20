Легковушка влетела в затормозивший мотоцикл

Камера наблюдения, сопровождающая оставшегося неизвестным мотоциклиста, зафиксировала момент столкновения автомобиля с двухколёсным средством передвижения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мотоциклист, притормозивший на сельской дороге, был сбит спорткаром, водитель которого не успел остановить свой автомобиль.

Стремительный момент из жизни любителя острых ощущений, который был сбит и совершил поездку на своей пятой точке, был размещён на странице развлекательного портала, где привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей.