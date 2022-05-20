Водитель чудом спас автомобиль от накрывшего дорогу оползня

Автомобилист, увидев препятствие на своём пути, поспешил покинуть салон своего автомобиля, чтобы убрать преграду, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Видеорегистратор зафиксировал момент, когда автовладелец, выбежав впереди своего автомобиля, увидев надвигающуюся сверху опасность, успел занять водительское кресло и спастись от природного катаклизма.

Массивный горный оползень сошёл на трассу в том месте, где несколькими мгновениями ранее находился главный герой сюжета и его транспортное средство.