Разъярённая медведица попала на видео в США

Жительница небольшого населённого пункта, находящегося в округе Клейтон (штат Джорджия, США) получила очень близкую встречу с косолапой мамашей, выгуливающей своих детёнышей, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Со слов автора драматичного сюжета, четвероногий питомец, выпущенный на прогулку, столкнулся буквально нос к носу с лесным зверем. Владелица домашнего животного, услышав рычание, позвала свою собаку домой и когда она забежала внутрь, успела закрыть дверь перед озлобленной хищницей, защищающей своих детёнышей.

Камера наружного наблюдения запечатлела волнительные моменты из жизни домовладелицы и её питомца, когда дикое животное со своим семейством некоторое время обследовало прилегающее к жилищу территорию и не торопилось уходить.