https://news.day.az/world/1463521.html Еврокомиссия выделила Украине новую финансовую помощь
Еврокомиссия выделила Украине новую финансовую помощь
Еврокомиссия выделила Украине очередной транш финансовой помощи.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выделили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн", - говорится в ее публикации.
Она также сообщила, что ЕС еще больше будет поддерживать Украину, предлагает предоставить ей дополнительный кредит в размере 9 млрд евро в 2022 году: "Мы будем работать над новой платформой, чтобы помочь стать Украине свободной, демократической страной".
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