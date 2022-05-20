Еврокомиссия выделила Украине новую финансовую помощь

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш финансовой помощи.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выделили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн", - говорится в ее публикации.

Она также сообщила, что ЕС еще больше будет поддерживать Украину, предлагает предоставить ей дополнительный кредит в размере 9 млрд евро в 2022 году: "Мы будем работать над новой платформой, чтобы помочь стать Украине свободной, демократической страной".