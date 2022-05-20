https://news.day.az/world/1463543.html ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы
ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.
Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, на встрече, в частности, будут обсуждаться меры по борьбе с распространением нового заболевания. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре