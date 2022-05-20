ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, на встрече, в частности, будут обсуждаться меры по борьбе с распространением нового заболевания. Ожидается, что мероприятие посетит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.