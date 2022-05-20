https://news.day.az/world/1463547.html Протесты на Шри-Ланке не успокаиваются - ВИДЕО
Протесты на Шри-Ланке не успокаиваются - ВИДЕО
Многотысячная демонстрация в столице Шри-Ланки Коломбо закончилась стычками с полицией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Протестующие требуют отставки президента и нового премьер-министра страны, обвиняя их в неэффективном управлении и коррупции.
Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис.
Страна, близкая к банкротству, объявила, что приостанавливает выплаты по иностранным кредитам на 7 миллиардов долларов. Это привело к ограничению импорта и дефициту топлива, лекарств и продуктов питания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре