https://news.day.az/world/1463556.html Ежедневно в Мексике убивают 11 женщин - ВИДЕО
Ежедневно в Мексике убивают 11 женщин - ВИДЕО
Правозащитники и члены феминистских ассоциаций собрались на главной площади Мехико, протестуя против роста числа убийств женщин в стране и их безнаказанности. Акция была стилизована под панихиду по справедливости, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По официальным данным, в Мексике ежедневно убивают 11 женщин.
Зачастую расследованием фемицидов занимаются семьи, не рассчитывая на помощь правоохранительных органов.
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