Ежедневно в Мексике убивают 11 женщин

Правозащитники и члены феминистских ассоциаций собрались на главной площади Мехико, протестуя против роста числа убийств женщин в стране и их безнаказанности. Акция была стилизована под панихиду по справедливости, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По официальным данным, в Мексике ежедневно убивают 11 женщин.

Зачастую расследованием фемицидов занимаются семьи, не рассчитывая на помощь правоохранительных органов.