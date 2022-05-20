Лихач на BMW сбил ребенка на пешеходном переходе в России

Лихач на BMW сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Красноярске. Иномарка протащила ребенка по асфальту несколько метров, прежде чем водитель остановился, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Момент аварии на улице Алексеева попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал местный паблик "ЧП Красноярск".

Как видно на видео, девочка выбежала на проезжую часть, когда для водителей еще горел запрещающий сигнал светофора. Однако она не успела перейти дорогу к тому моменту, как загорелся "зеленый".

Водитель BMW на скорости вылетел на перекресток и, сбив девочку, протащил ее по асфальту.

По данным региональных СМИ, школьницу увезли на скорой с серьезными травмами. Сейчас она находится в больнице. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.