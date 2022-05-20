Папа римский и солист U2 запускают новый образовательный проект

Папа римский Франциск и солист рок-группы U2 Боно запускают новый образовательный проект для детей и молодёжи 'Scholas Occurrentes' при папском Урбанианском университете в Риме, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ранее инициатива касалась создания учебных центров для детей из бедных районов Буэнос-Айреса, но в дальнейшем расширилось до всемирной сети школ. Понтифик вновь призвал к тому, чтобы девочки во всём мире могли получить хорошее образование.