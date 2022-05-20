Принадлежавшее Шону Коннери авто Бонда выставят на аукционе

Легендарный автомобиль Джеймса Бонда выставят на аукционе. Речь идет о знаменитом Aston Martin DB5 1964 года, которым управлял герой Шонна Коннери в фильме "Голдфингер", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Актер настолько привязался к ней за время съемок, что спустя почти 50 лет после выхода картины приобрел себе такой же автомобиль. И даже перекрасил его в серебряный цвет, чтобы машина в реальности была точь-в-точь, как и у его персонажа в кинокартине.

Аукцион пройдет этим летом в Калифорнии. Начальная стоимость лота полтора миллиона долларов.