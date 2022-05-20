В Швеции оспа обезьян классифицируется как общественно опасное заболевание

Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян как общественно опасное заболевание. Об этом в пятницу в пресс-релизе сообщила министр по социальным вопросам Лена Халленгрен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Классификация дает доступ к мерам инфекционного контроля, направленным на предотвращение дальнейшего распространения", - приводятся в сообщении ее слова. Решение было принято по запросу управления здравоохранения. Согласно закону об инфекционных заболеваниях, "общественно опасное" означает "инфекционные заболевания, которые могут быть опасными для жизни, влекут за собой продолжительное заболевание или тяжелые страдания или имеют другие серьезные последствия, и когда есть возможность предотвратить распространение инфекции с помощью мер, направленных на зараженных".

Заболевание обычно сопровождается такими симптомами, как лихорадка, увеличение лимфатических узлов, общее недомогание и сыпь с пузырьками. Обычно оно передается от животных к человеку, но в исключительных случаях также может передаваться при тесном контакте между людьми.

Первый случай заражения человека оспой обезьян в Швеции был подтвержден в четверг в Стокгольме. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли в Швеции другие инфицированные.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян, более 40 инфицированных - в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США.