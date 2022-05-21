Израиль отменяет обязательный ПЦР-тест при въезде

Обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Израиль отменяется для всех пассажиров с 00:00 21 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 21 мая 2022 года (в полночь между пятницей и субботой по израильскому времени) предписание проходить ПЦР-тест при въезде в Государство Израиль (аэропорт Бен-Гурион, наземные и морские пограничные переходы) отменяется как для израильтян, так и иностранцев. Кроме того, отменяется требование, которое до сих пор возлагалось на иностранцев, о прохождении ПЦР-теста или тестирования на антиген перед посадкой на рейс в Израиль или при пересечении границы [Израиля] наземным или морским транспортом", - говорится в заявлении. "Пассажиры по-прежнему должны заполнять декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до посадки", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что "обязательство носить маски на прибывающих и отбывающих из Израиля рейсах будет отменено 23 мая в полночь с воскресенья на понедельник по израильскому времени".