Молодые мамы в США устроили битву за последние пачки детского питания

Молодые мамы устраивают настоящие битвы за последнюю пачку со склада. А подорожавшее топливо обрушило рейтинг президента страны. Сейчас все больше жителей страны открыто заявляет о полном провале политики Байдена.

Похожая ситуация в Австралии. Топливный кризис для страны оказался куда разрушительнее, чем предполагали западные чиновники. Стоимость коммуналки бьет все рекорды. В северо-восточной части материка электроэнергия подорожала почти на 300%. Пугают местных жителей и цены на продукты питания.

Крупнейшие супермаркеты вынуждены завышать ценники в два-три раза. В Европе инфляция заставила жителей экономить любыми способами. Одна жительница Германии, посчитав содержание своего джипа разорительным, пересела на лошадей и сейчас разъезжает по улицам своего городка на повозке. Правда, стоимость кормов, в этом году, тоже подскочила.