https://news.day.az/world/1463988.html Молодые мамы в США устроили битву за последние пачки детского питания - ВИДЕО
Молодые мамы в США устроили битву за последние пачки детского питания - ВИДЕО
Простые американцы ощутили на себя все последствия санкционной политики Запада. Энергетический кризис привел к рекордной инфляции и росту цен на все. Некоторые товары, например, детское питание, достать в Штатах уже невозможно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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