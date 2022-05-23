https://news.day.az/world/1464182.html Байден: США готовы защищать Тайвань с оружием в руках - ВИДЕО
Байден: США готовы защищать Тайвань с оружием в руках - ВИДЕО
Вашингтон намерен сделать так, чтобы статус-кво Тайваня не был изменен в одностороннем порядке. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На вопрос журналистов, готовы ли США что-либо предпринять в военном плане в случае вторжения на Тайвань, Байден ответил утвердительно.
"Это обязательства, которые мы на себя взяли", - сказал он.
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