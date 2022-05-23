Мужчина взломал дверь магазина, чтобы украсть алкоголь

Неизвестный мужчина ограбил магазин "Дикси" в поселке Щеглово Ленинградской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео запечатлено, как неизвестный мужчина взломал ломом дверь закрытого магазина, проник внутрь и украл алкогольную продукцию. В магазине в результате сработала сигнализационная система.

На вид преступнику 40-50 лет, он одет в черные брюки, темную обувь, темный свитер, темно-синюю куртку и черную шапку.

Точная сумма материального ущерба пока неизвестна.