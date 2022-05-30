В Balenciaga разрешили расплачиваться криптовалютой

Бренд Balenciaga, принадлежащий корпорации Kering, добавил новый способ оплаты - криптовалютой. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первыми начнут принимать оплату в цифровой валюте флагманские магазины Balenciaga в США - на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Помимо этого расплатиться криптовалютой можно будет на официальном сайте бренда. Пока в Balenciaga будут принимать цифровые валюты Bitcoin и Ethereum, но затем подключат к оплате и другие.

В последнее время стоимость криптовалюты в мире нестабильна, однако в бренде заявили, что это их не беспокоит.

"Balenciaga думает о криптовалюте в долгосрочной перспективе, и колебания стоимости валюты не являются чем-то новым", - объяснили в компании.

Вчера, 22 мая, Balenciaga провел показ на Нью-Йоркской фондовой бирже. В коллаборации с Adidas бренд представил летнюю коллекцию 2023 года.