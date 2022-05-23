Британец впервые женился в 95 лет

Пенсионер из Уэльса первый раз женился в 95 лет, сообщает местное издание Wales Online. Cупруга мужчины младше его на 11 лет, а познакомились они 23 года назад, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония бракосочетания состоялась в церкви, где в 1999 году Джулиан Мойл впервые встретил Валери Уильямс, в присутствии 40 гостей. Невеста пошутила, что уже не верила, что это день когда-либо настанет, однако теперь на седьмом небе от счастья.

"До сих пор не могу в это поверить", - добавила Валери.

Когда у Джулиана спросили, каково это, жениться в 95 лет, мужчина ответил, что это событие напомнило ему Новый год, когда жизнь начинается с чистого листа.

"Она [Валери] такая добрая и щедрая", - охарактеризовал свою жену Мойл.

По словам молодоженов, они планируют провести медовый месяц на родине Джулиана в Австралии.