https://news.day.az/world/1464284.html Пьяные женщины устроили реслинг на дороге из-за такси - ВИДЕО
Пьяные женщины устроили реслинг на дороге из-за такси - ВИДЕО
Настоящий женский реслинг устроили на дороге пьяные жительницы Самары.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они сошлись в ожесточенном поединке, чтобы решить кому достанется место в такси. Соперницы рвали друг другу волосы, пытались выцарапать глаза.
Одна из девушек, словно профессиональный борец бросила противницу через бедро. Самое интересное, что таксист не вмешивался в женскую драку, а спокойно стоял рядом и ждал, когда бой определит его будущую пассажирку.
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