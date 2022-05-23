Пьяные женщины устроили реслинг на дороге из-за такси

Настоящий женский реслинг устроили на дороге пьяные жительницы Самары.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они сошлись в ожесточенном поединке, чтобы решить кому достанется место в такси. Соперницы рвали друг другу волосы, пытались выцарапать глаза.

Одна из девушек, словно профессиональный борец бросила противницу через бедро. Самое интересное, что таксист не вмешивался в женскую драку, а спокойно стоял рядом и ждал, когда бой определит его будущую пассажирку.