Пчелы убили случайно потревожившего их гнездо мужчину

Пчелы насмерть искусали жителя американского штата Техас, который случайно потревожил их гнездо. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

53-летний Франко Гэльвен Мартинез работал в компании, которая занимается установкой ландшафтного освещения. В один день он, выполняя заказ на заднем дворе дома в городе Остин, по лестнице залез на дерево. Неожиданно из оказавшегося там гнезда стали вылетать пчелы и кусать его. Мужчина запаниковал, случайно отбросил лестницу и повис на страховочном ремне.

Нападение длилось около десяти минут. Друг Мартинеза, пастор Джо Мальдонадо, рассказал, что пчелы полностью покрыли его тело. По словам очевидца, двое коллег Мартинеза пытались спасти его, но пчелы стали нападать и на них. Прибывшие на место пожарные начали поливать облепленного пчелами мужчину из шланга. Спасти американца не удалось, насекомые убили его.

Сосед рассказал, что местные жители знали об улье, но никаких действий для его устранения не предпринимали. Кроме того, руководство города не занимается удалением ульев с частных территорий.

У Мартинеза остались жена, двое детей и внуки.

Большинство диких пчел в Техасе являются гибридами европейской медоносной пчелы и более агрессивной африканизированной медоносной пчелы.