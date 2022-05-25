https://news.day.az/world/1464461.html Четвероногий бейсболист мастерски отбил мяч и прославился в сети - ВИДЕО
Четвероногий бейсболист мастерски отбил мяч и прославился в сети - ВИДЕО
Работник автосервиса, находящегося в населённом пункте Марблхед (округ Адамс, штат Массачусетс, США) научил своего пса по кличке Пеппер игре в бейсбол, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Пёс, зажав биту в зубах, с нескольких попыток совершил удар по мячу к несказанной радости сотрудников сервисного центра.
Автор видео не уточнил на протяжении какого времени тренируется четвероногий любитель подвижных игр, который, благодаря видеоролику, где запечатлён точный удар, стал знаменитым в интернете.
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