Четвероногий бейсболист мастерски отбил мяч и прославился в сети

Работник автосервиса, находящегося в населённом пункте Марблхед (округ Адамс, штат Массачусетс, США) научил своего пса по кличке Пеппер игре в бейсбол, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Пёс, зажав биту в зубах, с нескольких попыток совершил удар по мячу к несказанной радости сотрудников сервисного центра.

Автор видео не уточнил на протяжении какого времени тренируется четвероногий любитель подвижных игр, который, благодаря видеоролику, где запечатлён точный удар, стал знаменитым в интернете.