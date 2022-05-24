В Южном Судане барана посадили в тюрьму за убийство

В Южном Судане барана приговорили к трем годам тюрьмы за убийство женщины, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Баран был арестован после того, как напал на 45-летнюю Адье Чапинг, которая скончалась от полученных травм. В полиции сообщили, что после расследования инцидента дело было передано в суд.

"Хозяин невиновен, а баран совершил преступление, поэтому должен быть наказан", - добавил майор Элайджа Мабор.

Согласно приговору, баран три года будет сидеть за решеткой. Кроме того, владельцы животного должны отдать семье погибшей пять коров в качестве компенсации.

Когда баран выйдет из тюрьмы, он тоже будет продан в соответствии с местным законодательством. Хозяева животного на данный момент не прокомментировали приговор. Известно, что погибшая была их соседкой.