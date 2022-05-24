https://news.day.az/world/1464568.html В Германии поезд протаранил автобус
В Германии поезд протаранил автобус
Пассажирский поезд протаранил автобус недалеко от города Ульм на юго-западе Германии (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство DPA, пострадали три человека.
По предварительной версии, водитель автобуса не успел вовремя проехать железнодорожный переезд и остановился на рельсах перед опустившимся шлагбаумом. Машинист поезда не смог остановиться перед застрявшим автобусом.
Как отмечает газета Bild, несколько вагонов поезда, в котором находились примерно 70 пассажиров, сошли с рельсов, но не опрокинулись. В автобусе не было никого, кроме водителя.
Других подробностей пока не приводится.
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