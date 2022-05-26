Видео момента смертельного ДТП мотоцикла с автобусом

Смертельное ДТП с участием мотоцикла и автобуса в Татарстане попало в объектив камеры наблюдения. В результате ДТП скончался управлявший байком 14-летний подросток.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно как мотоциклист пытался на большой скорости проскочить перекресток и врезался в бок автобуса.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист погиб в Елабуге после столкновения с автобусом.

Инцидент с участием несовершеннолетнего произошел во вторник около 15:00 у дома на пересечении улиц Отрадной и Тихой.

Автобус на момент ДТП был без пассажиров.