https://news.day.az/world/1464749.html Видео момента смертельного ДТП мотоцикла с автобусом
Видео момента смертельного ДТП мотоцикла с автобусом
Смертельное ДТП с участием мотоцикла и автобуса в Татарстане попало в объектив камеры наблюдения. В результате ДТП скончался управлявший байком 14-летний подросток.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно как мотоциклист пытался на большой скорости проскочить перекресток и врезался в бок автобуса.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мотоциклист погиб в Елабуге после столкновения с автобусом.
Инцидент с участием несовершеннолетнего произошел во вторник около 15:00 у дома на пересечении улиц Отрадной и Тихой.
Автобус на момент ДТП был без пассажиров.
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